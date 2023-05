Raudteejaama läheduses muutub parkimiskorraldus

Kolmapäevast alates on lubatud parkimisautomaadis registreeritud sõidukitel parklas parkida kuni 24 tundi. Kauemaks ei ole lubatud parklatesse sõidukeid jätta.

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on Tartu raudteejaama läheduses paiknevad avalikud parklad äärmiselt suure täituvusega ning nad on teinud tähelepanekuid, et parklaid kasutatakse kohati väga pikaajaliseks sõiduki parkimiseks.