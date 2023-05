1976. aastal tõdeti, et vähiravi leidmine on ilmselt veel suurem väljakutse kui inimese Kuule saatmine või aatomi lõhustamine. Südame ja veresoonkonna haiguste järel oli vähk surma põhjusena endiselt teisel kohal, ning on olnud ka kõik järgmised 50 aastat. Nii Ameerikas kui ka Euroopas.