Taarast vabanemine läheb meilgi varsti lihtsamaks

Ajad, mil taaraautomaati sisestamiseks tuli pudel ideaalsesse kujusse vormida ja triipkood püüdlikult ülespoole sättida, on õnneks möödumas. Tänapäevast tehnoloogiat kasutavatel masinatel on skannerid ümberringi ning olemas on ka sensorid, mis tuvastavad nii pakendite kuju, kaalu kui ka näiteks värvi.