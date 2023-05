Indrek Kuusk, Tuul Sepp, Helen Hiiemaa: Marja mängutänav kui elava linnaruumi praktiline näide

Elav tänav toob inimesed kokku, naabrid saavad üksteist paremini tundma. Kogukond, kus üksteist tuntakse, on turvalisem.

Milline on unistuste tänav? Ilmselt on siinkohal erinevaid arvamusi, kuid mõned märksõnad tulevad sageli esile: vähem autosid, rohkem rohelust ja paremad võimalused inimestevaheliseks suhtluseks ja koostegemiseks. Elaval tänaval on palju tugevaid plusse.