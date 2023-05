Kirjaniku, näitekirjaniku ja stsenaristi Indrek Hargla selja taga on Vanemuise kontserdimaja.

Kohtusime kirjanik Indrek Harglaga (52) intervjuu hakatuseks Vanemuise kontserdimaja ees. Sest ta on oma vastse, järgmisel nädalal kirjandusfestivali Prima Vista ajal esitletava raamatu «Heade mõrvade linn» osa tegevusest paigutanud just sellesse hoonesse. Ja pealegi avaneb sealt hea vaade, et Tartut uurida.