GALERII ⟩ Rootsi kuningas: eestlased on kolme kümnendiga muutunud avatumaks, neis on kergust

Veel enne lahkumisstseremooniat võttis Rootsi kuningas hetke, et suhelda ajakirjanikega. Tartu Postimehele märkis Tema Majesteet, et võrreldes 31 aasta taguse külastusega, mil ta siin viimati oli, on Tartu, Eesti ja eestlased hoopis teise ilmega.