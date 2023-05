Tartlased toetasid ööpäeva jooksul internetikelme pea 40 000 euroga

3. mail pöördus politseisse 44-aastane naine, kellele oli helistanud end politseinikuna esitlenud mees ja väitnud, et keegi proovis tema pangaarvelt raha välja võtta. Naise kõne suunati edasi väidetavale Eesti Panga töötajale, kellele ta ütles oma PIN1 ja PIN2 koodi. Pärast selgus, et naise kontolt oli tehtud kolm ülekannet võõrastele kontodele kokku 9999 eurot.

Viimane teadaolev 3. mai kelmuseohver oli 56-aastane mees, kellele helistati väidetavalt Swedbankist ja öeldi, et keegi on tema pangakontole sisse häkkinud ning tema nimele soovitakse võtta laenu. Mehele öeldi, et ta peab kandma pangakontol oleva raha võõrastele kontodele ja saab järgmisel päeval raha tagasi. Kelmusega tekitatud kahju on 6400 eurot.