Eestit esindavad rahvusvahelisel stsenograafia suursündmusel tartlased

Eesti ekspositsiooniks Praha kvadriennaalil on Tartu Uue Teatri vabaõhulavastuse «Serafima+Bogdan» lavaruumist tõukuv kogemusruum, memoriaal «Eternity». Selle ruumi peategelane on igavene võsa, mis pole kunagi kellegi poolt ega vastu, vaid mis kasvab ühtmoodi peale nii lillepeenrale kui lahinguväljale.

Ekspositsioon «Eternity» on memoriaal kaduvusele. Inimesed tulevad ja lähevad, maju ehitatakse ja need lagunevad, peenraid rajatakse ja unustatakse, kõikjale kasvab võsa peale. Ka lavakujundus, mis rajati keset küla tühjal krundil võsastunud sibulapeenardele ning mis võõrustas kahe suve jooksul 30 etenduse jagu publikut ja tegelaste läbielamisi, muutub pärast lavastuse mahakandmist tagasi looduseks, võsa kasvab edasi ning tegelaste kannatustest on saanud ainult viirastused.

Ekspositsiooni kunstniku Kristiina Põllu sõnul on näituse vaatajal võimalus heita pilk varjatud alale ja võsa- ehk igavikuelust osa saada. «Võsa on «S+B» lavastuse kontekstis paik, kus näitlejad asuvad publiku eest rohkem või vähem varjatud tsoonis, liikudes kahe saalipoole vahelises ruumis, igavikus, olles hetkeks vaba rollist, vahetades poolt, riideid, vajadusel ka tegelaskuju. See võsaala on lavastuses tsoon, kus toimub tegelik etenduse juhtimine, koordineerimine; keerukas struktuur, ümberlülitused, lavastuse ülesehituse tegelik, varjatud mehhanism on siin nähtav,» selgitas kunstnik.