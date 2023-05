Kevadlaat toob Tartusse üle kolmesaja kaupleja

Osalemas on rekordiliselt üle 300 kaupleja, kellest kolmandik on põneva kohaliku käsitöö müüjad ja kolmandik maitsva kodumaise ning naabrite toidukaubaga kauplejad.

Laadal müüdavate toodete valik on lai ning taimede ja lillede sortiment avaturul ja selle ees võib silme eest suisa kirjuks võtta. Toiduainetega kauplejad on paigutatud valdavalt turuhoonesse ja Küüni tänava otsa. Värskeid marju ja kartulit ning muud toidukraami leidub rikkalikus sortimendis ka avaturul. Emajõe ääres ärikeskuse taga on segakaup ning sillast linna poole jääb suur käsitööala. Käsitööga kaubeldakse ka raekoja platsil. Küüni tänaval müüakse traditsiooniliselt segakaupa nii Eestist kui ka kaugemalt. Paljude atraktsioonidega ja üllatustega pereala on Kaubahoovi pargis.