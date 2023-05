Tartu linn pälvis aasta kinnisvarateo auhinna

Eesti kinnisvarafirmade liidu igakevadisel konverentsil «Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?”» auhinna vastu võtnud abilinnapea Elo Kiiveti sõnul sai tunnustuse toonud töö alguse sellest, et Tartu linnavalitsus nägi nii osapoolte tagasisidest kui ka enda analüüsidest, et kehtivas parkimiskohtade normis puudub kohaspetsiifilisus. «Seetõttu töötas ruumiloome osakond välja andmepõhise süsteemi, mis aitab muuta standardi nõuded igale kohale sobivamaks. See on väga oluline samm targa planeerimise suunal,» sõnas Kiivet.

Töö lõpptulemusena koostati veebirakendus «Teenuste kättesaadavus», mille kasutus on laiem kui arenduse korral parkimiskohtade hulga määramine. Juurde on lisatud ka teised teenused: koolid, lasteaiad, töökohad, toidukohad, toidupoed.

«Tegemist on kasuliku rakendusega koduostjale, kes saab selle abil kiire ülevaate näiteks kodulähedaste koolide või poodide olemasolust. Samuti on see kasulik tööriist planeerijale, et hinnata, millistest teenustest on piirkonnas puudu ja mille järele võiks seega rohkem nõudlust olla,» kirjeldas Kiivet.