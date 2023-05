FOTOD ⟩ Kuningas ja president istutasid paljakäsi maaülikooli õuele männi

«Kuningmänd hakkas Järvselja metsades kasvama umbes samal ajal kui Rootsi kuningas Gustav II Adolf pani aluse Tartu ülikoolile. 2016. aastal korjati kuningamännilt käbisid, mis külvati sel samal kevadel mulda. See aasta valisime kõige kenama taime välja,» lausus Kurm.

Eesti maaülikooli rektor Ülle Jaakma sõnul on teada, et Tema Majesteet Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf tunneb suurt huvi keskkonnateemade ja metsanduse ning põllumajanduse vastu. «Panime spetsiaalselt kuninga visiidiks kokku näituse sellest, milliseid kliimamuutusi leevendavaid biomajanduslikke lahendusi meie teadlased ettevõtjatele ja ühiskonnale pakuvad. Nii Eestil kui ka Rootsil on ju ühine soov korraldada põllumajandustootmist ja metsamajandust targemalt ja keskkonnasäästlikumalt,» ütles Ülle Jaakma.