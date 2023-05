Ülle Jaakma: rohelise ülikooli tähendusest

Ei ole enam kahtlust, et roheleppe ja kliimaeesmärkide suhtes ükskõikseid, skeptilisi või lausa uskmatuid jääb järjest vähemaks. Meid, inimesi, on planeedil väga palju, me tarbime rohkem loodusressursse, kui loodus taastoota jõuab, teeme seda sealjuures ebatõhusalt ning keskkonda saastades. Tahame inimeste heaolu suurendada, toetudes majanduse edendamisel looduskapitalile, aga sellel on oma hind ja piirid.