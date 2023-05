Jens Raavik: miks küll ometi need maksud jälle tõusma peavad?

Keda ei ajaks närvi, kui jood hommikukohvi ning esimese asjana teatatakse sulle, et nüüdsest jääb sul pärast arvete tasumist X protsendi võrra vähem palka kätte? Maksutõus ju täpselt seda on, seega pole mingi ime, et oma ametit juba mõnda aega pidanud riigijuhid ei tule enne valimisi kuulutama, et kõigepealt tuleb endal palka tõsta ja seejärel maksumaksjalt senisest suurem osa töötasust riigile korjata.