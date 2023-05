Patsient tahab «oma eriarsti». See on mugavusteenus, leiab doktor Punab

Meestekliiniku ülem­arsti Margus Punabi sõnul on ravis oluline meeskond, mitte ühe arsti hea nimi. Nii on pildil füsioterapeut Kati Juurik (vasakult), doktor Margus Punab, õde Olga Raudik ja sekretär Mailis Sütt – spetsialistid, kes said endale vaba hetke lubada.

Kas Tartu ülikooli kliinikumil on arste, kes võtavad vastu ainult rikkaid haigeid, uurib anonüümsust palunud patsient. Ta on ise mitu korda küsinud vastuvõtuaega meestearst Margus Punabi juurde, aga saanud klienditeenindajalt iga kord vastuseks, et doktor Punabi juurde on võimalik saada vaid tasu eest. «Lihtsalt kurb on, et ainult rahakad inimesed pääsevad tipparsti juurde,» leidis ta.