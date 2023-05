Must päev liikluses. Avariides said raskelt viga noor naine, väikelaps ja eakas rattur

Õnnetuskohta tulnud kiirabiautod seisid mõnda aega paigal ning meedikud andsid neis kannatanutele abi. Liiklus oli avarii järel häiritud. Teadaolevalt sõiduauto juht avariis viga ei saanud. Autojuht väitis vahetult pärast avariid, et kokkupõrge ei toimunud ülekäigurajal. See väide oli aga tunnistajate sõnutsi vale. Ka toimus kokkupõrge nii, et autojuht liikus ülekäigurajale linnas lubatud sõidukiirusel hoogu maha võtmata. Kokkupõrge oli nii ootamatu, et ülekäigurajal lapsekärau lükanud naisel ei olnud reageerimiseks aega.