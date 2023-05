Tartu lööb end kroonitud peade homseks külastuseks õitsele

Lisaks rongijaama esise võõpamisele ja kesklinna ümbruses tänavaile parkimist keelavate teadete paigaldamisele on kuningapaari saabumisele eelneval päeval tartlased täheldanud sagimist ka ülikooli peahoone ümbruses, kus täna muru niideti ja sügisesi puulehti puhuriga kokku aeti.

Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel rääkis, et ülikool homsete külaliste puhul erilisi puhastustöid ette pole võtnud, sest ülikooli ruume ja ümbrust hoitakse igal juhul korras. «Meil käivad puhastusteenistuse inimesed iga päev teed ja platsid üle. Olgugi et kuningas astub siit läbi ja kõik peab korras olema, ei ütleks küll, et eraldi midagi selleks teinud oleme,» kommenteeris Pagel.