Tähtvere pumptrack sai oodatust varem valmis

Lisaks pumptrack’i avamisele sai selgeks ka, et raja kõrval olev vineerkattega rulapark valatakse lähitulevikus betooni. «Projekt on ammu olemas, kuid küsimus on rahas olnud. Hea meel on tõdeda, et linn on liikumise ja spordi hingeasjaks võtnud ning soovib selle arendamisse panustada,» rääkis Tähtvere spordipargi projektijuht Marti Viilu. «Need rajatised, mis siin sel aastal valmivad, on tegelikult hea seitse-kaheksa aastat küpsenud, kuid nüüd lõpuks saavad sportlased ka töö vilju maitsta.»