Politsei sai teate netikelmusest ja võltsitud müntidest

Aprillikuus on politseisse pöördunud kümned inimesed, kes on pahaaimamatult Facebook Marketplace’is ostes või müües langenud pettuse ohvriks ja kaotanud kelmidele tuhandeid eurosid.

Kelmide skeem näeb välja nii, et kauba ostjale või müüjale saadetakse kulleriteenuse link, kuhu peab sisestama oma andmed: kas pangakaardi numbri, Mobiili-ID või Smart-ID koodid. Kui inimene on oma andmed sisestanud, siis mõne aja pärast kantakse ohvri kontolt summa võõrale pangakontole.

Enne makse tegemist soovitab politsei uurida summa saaja tausta. Näiteks võiks kontrollida, kui kaua on inimene olnud sotsiaalmeedia kasutaja. Politsei rõhutab, et mida värskem kasutaja, seda suurem on risk, et tegemist võib olla pettusega.