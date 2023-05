Tartu hooldekodu elanikud said potipõllunduseks peenrakastid

Hooldekodu töötajad tõid kastide juurde lisaks tippsibulatele ka elanike endi ettekasvatatud tomati- ja paprikataimed, kuid Helvi Gauk ütles elutargalt, et need võiks veel tuppa tagasi viia. «Ma kardan, et külmad ööd pole veel läbi, las olla veel toas soojas,» sõnas Helvi Gauk erkrohelisi tomati- ja paprikaistikuid silmitsedes.