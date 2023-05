Andres Jaeger: veel hirmutavast elurikkusest

Loodetavasti saadi nüüd aru, et just elurikkuse eest hoolitsemine vajab erilist tähelepanu ja selle juhtimiseks on vaja mitmekülgse erialase ettevalmistusega inimest. Tal peaks kindlasti olema keskkonnaharidus ning loomulik huvi sellise töö ja kogu elurikkusega seonduva vastu. Seni on elurikkuse tulnud osade kaupa katse ja eksituse meetodil. Nii enam kesta ei saa. Selle kõige kureerimiseks ja korrastamiseks ongi tähtis, et eriala valdav inimene paneks süsteemi paika.