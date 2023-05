Silver Kuusik: koolikiusust ja selle ennetamisest

​Aprillikuises revisjonikomisjonis olid arutlusel Tartu koolides kasutatavad kiusamisvastased ja ennetusprogrammid. Linnavalitsuse ülevaatest selgub, et linna koolides on kasutusel suisa 21 programmi, mis peaksid tagama haridusasutuses selle kõige põhilisema omandamise võimalikkuse ehk faktiteadmiste kõrval ka sotsiaalsete oskuste olemasolu.

Ülevaate põhjal selgub, et kõige populaarsemad programmid, millega enim Tartu koole on liitunud, on vaikuseminutite programm ja Liikuma Kutsuv Kool, aga ka käitumisoskuse arendamise metoodika VEPA, tosinas koolis, ja klassisidususe parandamise programm Klapp, kaheksas koolis.