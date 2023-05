GALERII ⟩ Raekoja platsil tähistati Poola lipu päeva

«Poola on meie jaoks väga tähtis maa ja mitte ainult ajaloos, vaid ka tänapäeval. Oleme väga tugevas liitlassuhtes ja kaitseme Ukraina lippu. Nii ongi sümboolne, et siin on kõrvuti nii Eesti, Tartu, Poola kui ka Ukraina lipp. Hoiame tugevalt käest kinni, et meie koostöö kestaks üle aegade,» rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas oma kõnes.