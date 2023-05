Terminal avas Luunja jõesadamas automaatjaama

«Luunja jõesadam ning selle ümbrus on viimaste aastate jooksul läbinud märkimisväärse uuenduskuuri ning tänu sellele on sadamaala atraktiivsus ja külastajate hulk järjepidevas kasvus. Loodame, et koostöös omavalitsusega planeeritud automaatjaam leiab kasutust nii paadiomanike, kohalike elanike kui ka piirkonna turistide poolt,» kommenteeris Terminali tegevjuht Jörgen Õigus.

Luunja automaatjaam on tankimiseks avatud ööpäev läbi. Tankida on võimalik diislikütust ja mootoribensiini 98. Betoonkai serval asuv tankur on Emajõelt ligipääsetav seal liikuvatele veesõidukitele ning maismaal varjualuse all asetsev tankur sobib tankimiseks kõigile teistele mootorsõidukitele, sh bussidele ja raskeveokitele.