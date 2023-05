Teisipäeval postitas Facebooki grupis Supilinn üks liige pildid dendropargi lähistelt leitud süstaldest. Ta kirjutas, et avastas eile dendropargi kraavist 16 süstalt ja kotikese kahtlase puruga.

Ühtlasi seisis naise postituses palve rääkida lastele, et sellise leiu korral tuleb pöörduda täiskasvanu poole ning süstaldega arsti mängida ei tohi. Kommentaariumis annab autor teada, et on leiuga pöördunud ka politsei poole.