Jaanus Kriisk: käimine kui alati sobiv sportlik võlurohi

Mäletan, kui üheksakümnendate algul jalamehena veel tööl käisin, siis võttis see 20–25 minutit. Tööle minnes võimaldas see väike matk läbi mõelda kogu päevakava ja reastada tegevused ning õhtul koju minnes jälle tõmmata joone alla päevatööle ning mõelda läbi õhtused tegevused pereringis. Hommikul lisaks loomulikult keha äratuse funktsioon. Saanud autoomanikuks, lisandus küll mugavam ja kiirem elulaad, kuid ka kiirelt kümmekond lisakilo.

Kui kiiresti käia, milline peaks olema pulss? Siin on hästi lihtne soovitus alustuseks. Tempo selline, et kaaslasega saaks mõnusalt vestelda. Käimisel jälgida aega, mitte distantsi. Alustada võiks 15–20-minutistest kõnniringides ning välja võiks jõuda 35–40-minutiste ringideni.

Kindlasti pöörata tähelepanu, kui vähegi võimalik, sellele, et oleksid õiged jalatsid. Mitte väga jäigad, kannaosa natuke kõrgem ning pigem natuke suured kui pigistavad. Spordipoodides on tarkust piisavalt, et saada sealt head nõu ning igaühele õiged käimisjalatsid. Nendesse tasub investeerida, sest vaevused, mida põhjustavad valed jalanõud, on tihti kiired tulema, kuid aeglased minema.