INTERVJUU ⟩ Hando Runneli auhinnatud liivilik luuletus tugineb külmaelamusele

Sisse seatud korra kohaselt valis žürii laureaadi välja selliste autorite hulgast, kelle silmapaistvat luuletust, mis on eelmisel kalendriaastal trükis ilmunud, kannab liivilik vaimsus. Mis on teie meelest liivilikkus?

Kui võrrelda teiste luuletajatega, siis on Juhan Liiv kuidagi kodune, ta mahutab ära terve olemise oma rõõmude ja vastuoludega. Mõned teised Peipsi-äärsed luuletajad, näiteks Aleksis Rannit, ajasid taga mingeid vormiseadusi, ja ka uuemal ajal on tähtsaks peetud kunstilist vormi, aga Juhan Liivi asjades on hingeeluline värin sees. Juhan Liivil oli mingi hingeeluline omadus, nii et kõik – isegi need, kes tema luule puudulikkust nimetasid – tahtsid ikka tema lähedale saada, just nagu tema vaimu sisse oma kodu ja pesa teha.