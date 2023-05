Talgupäev «Teeme ära!» kutsub keldreid korrastama

Koostöös päästeametiga pööratakse tänavu tähelepanu keldrite korrastamisele, et vähendada hoonete tuleohtu ning luua võimalused keldrite kasutamiseks hädaolukorras esmase varjumispaigana. Noorte laulu- ja tantsupeo aastal jätkuvad igaühe looduskaitsega seotud talgutööd, muu hulgas on kavas muuta koolide ümbrus elurikkaks. Sauna-aasta puhul kõlab üleskutse: teeme kõik Eesti saunad korda!

«Teeme ära!» uus eestvedaja Henrik Raave ütles, et tänavune talgupäev on mitmes mõttes eriline, ent samas ka tuttav ja turvatunnet sisendav.«Maailm muutub meie ümber tohutu kiirusega, pannes proovile inimeste ning kogukondade võime kõigi nende muutustega toime tulla. Üks on aga kindel – talgupäev toimub iga ilmaga ning paneb rõhku kõige pakilisemate tööde ühisele ärategemisele,» rääkis Raave.