Lange Motokeskus ootab külla terve perega

Perepäeval on lisaks eelmainitutele ennast näitama tulnud veel erinevad tuunitud autod, Mäksa kolhoos koos Offroad veokitega ning võimalik on sõita kardiga nii väli- kui ka sisealal. Lisaks meeleolukale tegevusprogrammile on avatud ka laat, kus saab hea ja paremaga keha kinnitada.