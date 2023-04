Ettevõtja Aivar Klaos, kes ehitas enda tarbeks sauna kunagi seisma jäänud haagisele, toob selle jõekaldale alati välja, et tutvustada Supilinna talisuplejate klubi. «Huvi on täna väga suur olnud ja hea ongi kevade poole külma veega harjutada. Ehk siis järgmiseks talveks ollakse külmaks supluseks juba valmis,» sõnas ta. Sauna mahub korraga neli inimest, selles on kaks leiliruumi. «Jõkke mahub muidugi palju rohkem,» muheles ettevõtja.