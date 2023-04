Tartu kaasav eelarve ootab ideid aprilli lõpuni

Kaasavasse eelarvesse on oodatud ettepanekud objektide kohta, mis asuvad avalikus linnaruumis, on kõigile kättesaadavad ja maksvad kuni 100 000 eurot. 2024. aastal, kui Tartu on Euroopa kultuuripealinna, viiakse ellu vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed.