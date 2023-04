Pankroti tõttu toppama jäänud Rõngu kogukonnakeskuse ehitus läheb taas lahti

Elva abivallavanem Kristjan Vilu on optimistlik ja usub, et ehitus jõuab peagi lõpule. «Muidugi oleme vallavalitsuses olnud häiritud, et ühe kogukonnale olulise ja palavalt oodatud hoone valmimine on muutunud selliseks nii-öelda saagaks,» sõnas ta. «Teeme edaspidigi kõik endast oleneva, et edasine protsess kulgeks nii sujuvalt kui võimalik. Meie eesmärk on, et tänavu sügisel saab hoone kasutusse antud.»