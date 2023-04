Tartu üliõpilasteatri lavale jõuavad anarhia ja riigipööre

«Lapsena kasvasin ma üles huumori ja satiiriajakirja «Pikker» saatel. Tundub, et juba sellest ajast peale on satiiriline kirjandus mulle hingelähedane, eriti filosoofiline satiir. Mind on alati painanud küsimus, miks inimesed, kui nad saavad aru, et midagi on ähvardavalt valesti ja see tuleks üheskoos ära lahendada, ei suuda kuidagi mobiliseeruda. Miks siis, kui kellegi isiklik huvi kipub muutuste tuules kannatada saama, hakkab pihta halekoomiline veiderdamine ja hädavajalik eesmärk on unustatud nagu eilne päev,» märkis ta.