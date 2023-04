Esimeste maipäevade ilm on heitlik

Keskkonnaagentuuri teatel on öö hakul vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Pärast keskööd taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub läänekaaretuul 4–10 m/s, enne keskööd põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +5 kraadi. Esmaspäeva päeval pilvisus tiheneb. Kohati on lühiajalisi sajuhooge, õhtupoolikul on sadu laialdasemalt. Puhub edela- ja läänetuul 5–11 m/s, pärastlõunal puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 7–13 kraadi.

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool vihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Hommikuks sadu hõreneb. Puhub edela- ja lõunatuul 5–12 m/s, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 2–7 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu jõuab saartele ja levib üle maa kagu suunas. Õhtupoolikul lääne poolt alates sadu lakkab ja taevas selgineb. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–12 m/s, saartel ja rannikul puhanguti 17 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul läände ja loodesse. Sooja on 8–13 kraadi, Kagu-Eestis kuni 15 kraadi. Pärastlõunal hakkab lääne poolt alates jahedamaks minema.