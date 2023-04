Galerii ⟩ Loodusesõbrad tegid Tartu keskel näpud elurikkuse nimel mullaseks

Vabaduse pargist on elurikkuse projektile ette nähtud pool pargi alast, teist poolt hooldatakse klassikaliselt edasi. «Sellise lahendusega on meil võimalik kahte ala võrrelda ning ka linnakodanikel, kellele ei meeldi võib-olla võssa kasvanud pargid, on koht, kus mõnusalt aega veeta,» rääkis ühenduse Kureeritud Elurikkus kuraator Merle Karro-Kalberg.

Karro-Kalbergi sõnul on paar aastat tagasi alustatud projektil ka esimesi tulemusi juba näha. Näiteks olevat ornitoloogid täheldanud suuremat väikelindude aktiivsust ning kuraatorid ise on märganud, et istutatud põõsad on ilusti kasvama läinud. «Väikesed linnud ei taha kõrgete puude otsas pesitseda, neile meeldivad põõsad ja võsad, kus enda järglaste eest hoolitseda,» jätkas ta.