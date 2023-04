Tudengid võitlevad Tartu tualettides vägivalla vastu

Naiste tugi- ja teabekeskuse tegevjuht Pille Tsopp-Pagan ütles, et tualettidesse paigaldasid tudengid plakatid põhjusel, et see on üks väheseid kohti, kus ohver viibib üksinda. Tsopp-Pagana sõnul on paljud vägivallaohvrid suhtes, kus kaaslane kontrollib nende elu igat aspekti. «Õhtuti vaadatakse naiste taskud ja telefonikõnede logi läbi, valitakse naisele riideid ja pannakse paika tema päevakava.»