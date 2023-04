Puhkpilliorkester Tartu annab ERMis oma aastapäeva puhul tasuta kontserdi

Puhkpilliorkester Tartu sai alguse 1948. aastal Tartu ametiühingute kultuurihoones. Aastate jooksul on esitatud väga mitmekülgset repertuaari, dirigeerinud on teiste hulgas Ando Rannu, Aadu Regi, Ilmar Lääne, Kaido Otsing ja Tarmo Leinatamm. Alates 1992. aastast on dirigent Margus Kasemaa.