Vallajuht umbusaldamisest: vilgas tegevus minu usaldusväärsuse vähendamiseks on käinud juba oktoobrist saadik

«On ju vilgas tegevus minu isiku usaldusväärsuse vähendamiseks käinud juba oktoobrist saadik,» tunnistas Värv.

Värv tõdes, et opositsioonisaadikud on etteheidetavate teemade kohta teinud rohkelt päringuid, kuid need on ka alati vastuse saanud.

«Mõned teemad on läbi arutatud suisa erakorralisel volikogu istungil. Ju pole olnud need vastused opositsioonisaadikute jaoks ammendavad,» arvas Elva vallavanem.

Värvi sõnul käsitleb opositsioon etteheidetes nimetatud teemades aega, mil tema polnud veel Elva vallavanem.

«Ka hiljutine spordiklubide ja MTÜ-de tegevustoetuste eraldamisel tõstatunud võimalik huvide konflikt läbis uurimise, mis lõpetati süüdistuseta,» rääkis ta.

Elva vallavolikogu Isamaa ja EKRE fraktsioonid heidavad Värvile ette isiklike huvide ristumist valla huvidega, juhtimisvigu ja mainekahju tekitamist.

«Väide, et ametnikud on enda tööülesannetes mõjutatud, on kindlasti vale. Elva vallavalitsuse ametnikud täidavad oma tööülesandeid korrektselt ja on lihtsalt kurb, et neid pidevalt poliitmängude keerisesse püütakse tõmmata,» kinnitas Värv.

Vallajuht tõdes, et sõltumata sellest, kas umbusaldamine üldse tuleb ja milline on selle tulemus, on opositsiooni isiklikud rünnakud koostööle oma jälje jätnud.