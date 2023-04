Täna 100 aastat tagasi, 28. aprillil 1923 tuli trükist Loomingu esimene number. See on väga tugevasti Tartuga seotud tegu. Äsja ilmus sama žurnaali 1124. number, mille kaante vahele on andnud suure panuse tartlasedki, kuid ajakiri ise on toimetatud ja trükitud pealinnas.