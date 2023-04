Ema meenutas, kuidas ta poja ande avastas. See oli enam kui kaheksa aastat tagasi ühes kirikus, kus koor laulis, ja tollal kuuene Mykhailo hakkas käteliigutustega meloodia käiku jälgima. Otsekui dirigeerima. Keegi, kes seda veel tähele pani, ütles Mykhailo emale, et see poiss tuleb muusikakooli panna.