Erkki Bahovski: kas jumala või rahva mandaat?

Tundub ka, et pole suurt mõtet tuua piiblist muid näiteid või ettekirjutusi, mis tänasesse päeva ei sobiks. Sest see oleks esmane reaktsioon Viilma avaldusele ja sellega on peapiiskop ilmselt arvestanud.

Küsimus on siiski põhimõtteline. Küsimus on selles, kas see ajalugu, mis meile koolis ja ülikoolis õpetatakse, on õige või on kuskil veel mingi ajalugu, mida teavad vähesed väljavalitud. Üldine teadmine on see, et alates varauusajast hakkas riik eralduma kirikust. Keskaja maailmapilt, kus valitseja oli saanud mandaadi jumalalt, asendus maailmapildiga, kus valitseja oli saanud mandaadi rahvalt.