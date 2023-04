Nii nagu Puiestee tänaval ongi üks puiestee, on ka Staadioni tänaval üks künnapuu. Peagi läheb järjekordne Staadioni tänava lõik remonti ja loodan, et tänuväärse Staadioni tänava remondi ja kõnnitee loomise käigus leiab ka seal kasvav uhke ja vana künnapuu märkamist.

Staadioni tänava künnapuu kohta ütleb Tartu linna puuvihik, et see on väga väärtuslik puu ja tema võra on erakordselt kaunis. Ongi. See puu ulatub üle Staadioni tänava, tema alt sõidavad päevas läbi tuhanded autod, selle puu alt lähevad ülikooli staadionile lapsed, noor- ja olümpiasportlased ning puualuses parklas pargivad iga päev kümned ja kümned autod.