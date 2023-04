Automaksuhirmus inimesed küll muretsevad, aga romud püsivad parklates

Näiteks Hiinalinnas Lääne 11 ühistu tegevjuhina töötav Marek Trojanovski on juba üle kahe aasta maadelnud kinnistu kõrval asuva parklaga, kus seisab juba kaua aega mitu autoromu. Järgmisel aastal terendav automaks nende omanikke hirmutavat ei paista. «Tegu on linnamaaga ehk ise puutuda midagi ei saa,» sõnas Trojanovski. «Aastal 2024 on Tartu Euroopa kultuuripealinn. Võiks külalistele ekskursiooni teha ja näidata, kuidas inimesed tegelikult elavad. Selliseid seisvaid romusid on linna peal veel palju.»