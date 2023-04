Reedene rõõm ⟩ Mikael Meema jäi lavaõhtutest sõltuvusse

Püstijalakomöödia on Eestis viimase viie aastaga arenenud sedavõrd jõudsalt, et mitmest koomikust on saanud elukutselised naljamehed. Nende hulka kuulub ka 32-aastane Tartust pärit Mikael Meema, kelle uusim tuur mais just sünnilinnast alustab.