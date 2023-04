Eesti Rahva Muuseumi muinasjutunäitus jõudis soomlaste ette

Näitus on valminud Vapriikki muuseumikeskuse ja Eesti Rahva Muuseumi koostöös ning on kohandatud Soome oludele.

«Tartu sõpruslinn, ülikoolilinn Tampere on Soome kultuurielus üks tuntumaid ja kiiremini arenevaid muuseumide keskusi. Eesti-Soome tugeva kultuurisilla hoidmine on heitlikel aegadel eriti oluline ja muinasjutunäitus on suurepärane näide kahe muuseumi vahelisest edukast koostööst,» sõnas Eesti suursaadik Helsingis, Sven Sakkov.