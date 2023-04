Vanemuise juhi konkurss läks luhta

Sihtasutus Teater Vanemuine oli kuulutanud välja avaliku konkursi, et leida järgmisteks aastateks teatrijuht. Tähtajaks, 16. aprilliks laekus kolm kandideerimisavaldust. Järgnes dokumentide hindamise voor, mille järel täna nõukogu koguneski.

Kristiina Alliksaar on teatanud, et lahkub ametist omal soovil. Tema viimane tööpäev on 30. juuni.