Maaülikooli rohelise ülikooli nädal kulmineerub reedese konverentsiga

Maaülikooli rohelise ülikooli strateegia juht Sille Rebane ütles, et nädala eesmärk on tuua mitmekesised roheteemad, nagu keskkond, jäätmed, tehnika, tervis, inimestele lähemale. «Kuna Eesti maaülikool on biomajanduse teadmuskeskus, on meil väga mitmekesised teadmised loodusressursside säästlikust kasutamisest. Maaülikoolina oleme juba oma olemuselt rohelise mõtteviisi kandja, seega suunasime paljud selle nädala tegevused oma liikmeskonnale. Samas on nädala programmis ka üritusi kõikidele teemast huvitatutele, neist suurim on kahtlemata reedene rohelise ülikooli konverents,» tõdes Rebane.