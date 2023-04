Kai Kunimägi: lahutus ja lapsed – kuidas edasi?

Kui vanemate lahutus toob lastele kaasa senise oma kodu ja sõprade kaotuse, kooli vahetuse ja huvihariduse katkemise, on selge, et see ei ole laste huvides ja otsuste mõju on väga suur. Kui kaob kõik, mis on seni pakkunud turvatunnet, ja see asendatakse olukorraga, kus elus olulised asjad peavad mahtuma seljakotti, sest keegi teine on nii otsustanud, siis kellele on selline otsus hea?