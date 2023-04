Karlovas käib Eha tänava Tähe ja Salme tänava vahelisel lõigul praegu vee- ja sademeveetorustike rajamine. Need tööd on tekitanud sealsetel inimestel lootuse, et ehk tehakse korda ka Eha tänava kõnniteed, sest kui autod on tänava serva pargitud, siis näiteks lapsevankriga liikujad on sunnitud käima sõiduteel. Kahjuks on see asjatu lootus.