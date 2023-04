Nädalavahetusel toimub Kuldse Karika superfinaal

Kuldse Karika programmijuhi Kirsikka Kõivomägi sõnul saab festivalilt lisaks tantsule kogemuse kogu eluks – päeva täis adrenaliini, rõõmu ja põnevust. «Viimane kord korraldasime sellise superfinaali neli aastat tagasi, selle ajaga on tantsud kvaliteetsemaks läinud ning tantsijad mitmekülgsemaks muutunud,» rääkis ta. «Ootame ka kõiki tantsukaugeid inimesi superfinaali vaatama, see on suurepärane kultuurisündmus kogu perele.»