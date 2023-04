Uued maksud veel ei koida, maamaks mõjutab aga mõndagi

Tartu rahandusvaldkonna abilinnapea Priit Humal selgitas, et praegu on neil maksupoliitika kohta vaid see info, mis seisab koalitsioonileppes. Sellest üksi on aga vähe, et hakata kohalikul tasemel uusi makse kehtestama. Humal selgitas, et Tartus iseenesest juba on kohalikud maksud: on reklaamimaks ja parkimistasud, mis laekuvad linna tuludesse.